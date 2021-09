Una scuola di Campobasso manda le condoglianze alla Regina Elisabetta. Lei risponde dopo 5 mesi firmandosi “Elizabeth R”

Due classi di una scuola media di Campobasso avevano inviato le proprie condoglianze alla Regina Elisabetta per la morte dell'adorato marito Principe Filippo. Era il 9 aprile.

La grandiosità di una donna si manifesta anche in un "semplice" ringraziamento. Quello che vedete in foto è la lettera di risposta ricevuta oggi dagli studenti, dove la stessa Regina in maniera confidenziale si firma "Elizabeth R".

Emozione tra alunni, insegnanti e dirigenti della scuola per aver ricevuto i ringraziamenti di uno dei personaggi più celebri e conosciuti al mondo.

E per noi una grande lezione di vita: i veri grandi personaggi li riconosci da questi semplici gesti.