The Last 20. Gli ultimi 20 contano! tra gli ospiti ad Agnone il Vicepresidente dell’associazione degli afgani in Italia Mohammad, Idrees Jamali

Fervono i preparativi per The Last 20, il summit sugli ultimi 20 paesi della Terra. Tanti i temi di discussione che saranno affrontati nei tavoli che si terranno ad Agnone e Castel del Giudice il 19 settembre prossimo.

Tante le persone che attraverso le loro testimonianze animeranno il dialogo tra i partecipanti.

Il Rappresentante afgano nonché Vicepresidente dell’associazione degli afgani in Italia Mohammad Idrees Jamali, la missionaria in Repubblica Centrafricana Suor Elvira Tutolo e Francesco Barone, portavoce del Premio Nobel per la Pace Denis Mukwege, sono tre degli ospiti dei tavoli che prenderanno luogo nei due comuni altomolisani.

Loro parteciperanno a The Last 20, fallo anche tu!