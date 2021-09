Elvira Nuzzolo è il nuovo Vicario– Coordinatore della Prefettura di Campobasso.

Il Viceprefetto Dott.ssa Elvira Nuzzolo, nata a Benevento e proveniente dalla Prefettura di Avellino, il 20 settembre scorso, su designazione del Prefetto Francesco Antonio Cappetta, ha assunto le funzioni di Vicario– Coordinatore della Prefettura di Campobasso.

La Dott.ssa Nuzzolo, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli ed abilitata all’esercizio della professione forense, è entrata nell’Amministrazione dell’Interno quale vincitrice del concorso per la carriera prefettizia nel settembre del 1990 ed ha svolto incarichi di particolare rilevanza e complessità sia presso diverse Prefetture, sia al servizio di Uffici centrali del Ministero, ricoprendo ruoli strategici, fra cui quelli di Capo di Gabinetto e di Dirigente delle Aree di protezione civile, immigrazione, ordine e sicurezza pubblica, consultazioni elettorali ed Enti Locali.

E’ stata anche Commissario per l’amministrazione straordinaria di numerosi Comuni, alcuni dei quali di notevoli dimensioni demografiche (Avellino, Benevento, Ariano Irpino) o sciolti per ingerenze della criminalità organizzata (Brusciano) ed ha collaborato con la struttura sub-commissariale per la gestione della emergenza Rifiuti del Comune di Benevento.

Ha svolto inoltre le funzioni di Presidente di varie Commissioni Elettorali Circondariali, è stata Coordinatrice di diversi Comitati e Gruppi di lavoro e Docente per la formazione in materie di diritto amministrativo, Protezione Civile, Servizio Civile e nel campo della Sicurezza.

E’ autrice di pubblicazioni su tematiche di competenza del Ministero dell’Interno.

Campobasso, 23 settembre 2021