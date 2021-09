Emodinamica di Termoli, pazienti dirottati su altre strutture ospedaliere. Facciolla: "presidente Toma siamo stanchi dei suoi giochi di parole"

E’ bastata la mancata disponibilità di un medico per far saltare i turni del reparto di Emodinamica a Termoli e fare in modo che, tramite una circolare interna, si chieda di dirottare i pazienti su altre strutture ospedaliere.

Ma come?

Solo una settimana fa, esattamente il 15 settembre, nella ormai celebre conferenza stampa in cui il presidente Toma presentava alla Stampa (e non alle parti sociali, non ai consiglieri regionali, non alle parti sindacali, non ai medici, né agli operatori sanitari) il POS. Da un lato criticava il vecchio POS (ed è il caso di chiedergli se oggi lui da Commissario alla Sanità è in grado di garantire gli stessi servizi del vecchio POS) dall’altro spiegava con enfasi il sistema degli accordi di confine, in particolare con l’ospedale San Pio di Vasto e faceva proprio l’esempio dell’Emodinamica del ‘San Timoteo’ dicendo che a Termoli non avrebbe chiuso e che anzi se Vasto non avesse avuto Emodinamica noi avremmo attratto pazienti dall’Abruzzo….(poveri abruzzesi se aspettano di trovare un posto in ospedale da noi!).

Quante chiacchiere presidente Toma, siamo stanchi dei suoi giochi di parole degni di un funambolo sull’orlo del baratro.

La realtà, per quanto lei si impegni a indorare la pillola, appare sempre più amara per i cittadini molisani che si stanno vedendo rubare, un pezzo alla volta, il sacrosanto Diritto alla Salute.

Ma noi non molliamo di un millimetro e aspettiamo un vero confronto nell’Aula del Consiglio regionale per il Monotematico sulla Sanità: lì si che dovrà smettere di fare il giocoliere e dovrà avere il coraggio di dire la verità.