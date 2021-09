Fiume Verrino, impianto di compostaggio previsto nella stessa zona dove sono terminati i lavori di risanamento di area di attrazione e rilevanza strategica

Sono terminati i lavori per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) Gli interventi effettuati dall' ARSARP (Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca), sono terminati esattamente il 31.agosto 2021 sull' AREA "Fiume Verrino" area ZSC ( Zone speciali di conservazione), che ricade all'interno del bacino idrografico del F. Trigno e hanno interessato le superfici riparlali, per una estensione complessiva di ha 14.60, appartenenti al demanio Regionale in agro dei comuni di Agnone, Castelverrino, Poggio Sannita, Pietrabbondante e Civitanova del Sannio, (Sprondasino-Bivio Marangoni)

Gli interventi effettuati erano volti a sanare le criticità riguardanti l' invasione di specie floristiche aliene e/o indicatrici di degrado: Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima Acer negundo Amorpha fruticosa. Phytolacca americana; Solidago gigantea. Heiianthus tubers)su; - presenza eccessiva di specie animali (ungulati)

Pertanto sono stati messi in atto tutti quegli interventi per la conservazione e miglioramento degli habitat della Direttiva 92/43 anche con , inoltre la lavorazione e pulizia degli argini del fiume per evitare accumulo di materiale arboreo ed arbustivo che potrebbero creare fenomeni di sbarramento al deflusso con conseguenti esondazioni fluviali -bacheche informative installate in tre punti (F valle Verrino uscita Rimanci , Uscita Quarto II, uscita Verrino 1)

Molto interessante il risanamento di dette splendide aree, fonte di grande attrazione turistica. C'e' da chiedersi comunque se l'impianto di compostaggio previsto in zona comune di Civitanova, proprio sulla stessa zona del fiume Verrino risanata, zona che confina con l' agro dei comuni di Agnone, Castelverrino, Poggio Sannita, Pietrabbondante e Civitanova del Sannio, (Sprondasino-Bivio Marangoni) è un progetto confacente con la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati)