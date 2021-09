Al via oggi la 29 esima edizione di "Puliamo il mondo" con i volontari in azione

Mobilitazioni per il clima e per l'ambiente, ma anche attivismo e azioni di cittadinanza attiva nel segno della concretezza, del buon esempio e dell'inclusione sociale. Con questo spirito prende il via oggi, nel giorno del Global Climate Strike, il grande week– end di Puliamo il mondo, la campagna di volontariato ambientale organizzata in Italia da 29 anni da Legambiente e in programma quest'anno il 24, 25 e 26 settembre con l'obiettivo di ripulire strade, piazze, parchi, ma anche spiagge e sponde dei fiumi dai rifiuti abbandonati e dire no a ogni forma di pregiudizio, barriera e violenza. Una tre giorni che mobiliterà come sempre migliaia di volontari, giovani e studenti, ma anche amministrazioni comunali, realtà aziendali e ben 39 associazioni che si occupano di ambiente, salute, migranti, comunità straniere, richiedenti asilo politico, detenuti, disabilità, salute mentale, discriminazione basata sull'orientamento sessuale e in prima linea su integrazione e giustizia sociale. E oggi Puliamo il Mondo si aprirà sostenendo a gran voce i tanti ragazzi che in tutto il mondo sciopereranno per il clima per chiedere ai Grandi della Terra azioni concrete per il Pianeta a partire da politiche climatiche più ambiziose e coraggiose. Alla richiesta di più concretezza, Legambiente insieme ai suoi volontari porterà anche l'esempio di Puliamo il mondo, perché intanto ognuno di noi nel suo piccolo può fare la differenza, può adottare comportamenti più attenti e sostenibili a partire da una corretta raccolta differenziata, prendendosi cura di spazi e aree che sono beni comuni. Tanti anche quest'anno gli appuntamenti di pulizia in programma in tutta Italia.

"Il motore che muove Puliamo il mondo – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – è quello dell'impegno collettivo che non conosce barriere, pregiudizi, colore delle pelle, o quant'altro e che vede proprio nei giovani la sua grande forza. Da 29 anni siamo in prima linea con una campagna che neanche la pandemia è riuscita a fermare e che dimostra tutta la sua attualità e forza, perché l'impegno e l'amore per l'ambiente e il pianeta sono intramontabili. Servono però anche azioni e politiche ambientali più concrete, perché come abbiamo sottolineato più volte insieme ai tanti giovani che oggi protestano nelle piazza di tutto il Mondo con le Global Climate Strike, le chiacchere stanno a zero le emissioni ancora no. Un messaggio che porteremo anche in questa 29edizione di Puliamo Il mondo, una campagna che ci permette di sensibilizzare i cittadini su uno dei problemi più annosi, quello dei rifiuti, che non risparmia neanche i parchi urbani come dimostrano i dati della nostra nuova indagine park litter".

Sabato 25 settembre volontari in azione in Molise a Campolieto, Pietracatella e Fossalto. Pomeriggio di pulizia delle aree verdi del paese e attività di rigenerazione urbana a Campolieto insieme agli ospiti della comunità di riabilitazione psicosociale Dialogo a partire dalle 15,00. A Pietracatella (ore 9,30) e Fossalto (in tutto il weekend) i volontari saranno impegnati nella campagna Facciamoli Sgommare, per mezzo della quale Legambiente ed EcoTyre interverranno per rimuovere gli pneumatici fuori uso abbandonati senza nessun costo per le amministrazioni comunali. La collaborazione con Puliamo il mondo ricade nel più ampio progetto di EcoTyre "Pfu Zero", che nasce con lo scopo di informare i cittadini sul funzionamento della filiera e sensibilizzare sulle corrette modalità di gestione dei pfu. In 10 anni sono stati realizzati oltre 200 interventi, eliminando dall'ambiente quasi 2,5 milioni di pfu avviati a recupero. Altre iniziative sono in programma a Macchiagodena, Montenero di Bisaccia e Sant'Elia a Pianisi.