Il comune informa:Avviso di indizione gara di procedura aperta per la concessione in locazione dell' immobile "Chalet Belsito"

Si rende noto che il giorno 26 Ottobre 2021 alle ore 10:00 presso la sede Municipale del Comune di Agnone, in Via Verdi n.9, avrà luogo l'esperimento della Procedura Aperta per la concessione in Locazione dell'Immobile di proprietà comunale denominato "Chalet Belsito" ubicato in Viale Europa Località "Tiro a Segno".

Il bene che si intende locare è costituito da un immobile composto da un piano terra di mq.126,94, di un primo piano di mq.33,78 e di un'area di pertinenza di mq. 695,00. Il bene che si concede in locazione è destinato ad uso di attività commerciale o attività compatibili con la categoria catastale attribuita all'immobile. La durata della locazione è di 6 anni rinnovabili.

La gara si svolgerà con il sistema delle offerte segrete, che non possono essere inferiori al prezzo a base d'asta pari ad €uro 4.800,00 (Euro Quathomilaottocento/OO) annui, pena I'esclusione dalla gara. In nessun caso è possibile svincolarsi dall'offerta presentata. L'aggiudicazione è ad unico incanto ed avviene a favore del concorrente che avrà presentato I'offerta più vantaggiosa rispetto al prezzo a base d'asta indicato.

Per ulteriori informazioni sull’asta e sui relativi allegati da presentare, è possibile consultare l’Albo Pretorio del sito comunale al numero di pubblicazione 837: https://www.comune.agnone.is.it/agnone/mc/mc_p_ricerca.php