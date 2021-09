Viceministro Teresa Bellanova in Abruzzo, dove incontra i sindaci della Val Di Sangro dell' Abruzzo e del Molise, presente Saia, Sindaco di Agnone

Lanciano. oggi 27 settembre la Vice Ministro alle infrastrutture e trasporti Teresa Bellanova in Abruzzo, accompagnata dal Deputato Camillo D’Alessandro, dividendosi tra impegni istituzionali ed elettorali.

Alle ore 10 presso via adriatica piazzale San Pietro con il Sindaco Francesco Menna e, ha incontrato alcuni operatori portuali e della marineria. Alle ore 12.30, invece, il sopralluogo sulla Fondo Valle Sangro, presso il Cantiere Anas alla stazione di Gamberale, per fare il punto sui lavori . Successivamente incontro-confronto, presso Hotel Villa Danilo, con i sindaci della Val di Sangro dell’Abruzzo e del Molise sul tema: Recovery plan. Fondovalle viaria e Fondo Valle ferroviaria .

Presente anche il sindaco di Agnone Daniele Saia che ha dichiarato: Ho avuto il piacere,oggi, insieme ad altri Sindaci molisani, di raccogliere l'invito della Viceministra alle Infrastrutture e Trasporti, sen. Teresa Bellanova, per un incontro di discussione a Gamberale sulle problematiche afferenti ai nostri territori.



Ho avuto modo di portare alla sua attenzione, e all’attenzione dell’on. Camillo D’Alessandro, la situazione in cui versano le infrastrutture stradali altomolisane, ponendo l’accento sul Ponte Sente ancora inaccessibile e sull’importanza della tempestiva ristatalizzazione dell’ex Istonia 86.



Un intervento governativo per velocizzare le risoluzioni di queste problematiche è quantomai necessario, l’augurio è che gli aiuti in tal senso possano arrivare nel minor tempo possibile.

Poi alle ore 16 la ministra era a Lanciano, per l' iniziativa elettorale a sostegno del candidato Sindaco Leo Marongiu, presso il comitato elettorale, sul tema ” Lanciano ” Città-cerniera”: quali infrastrutture per il futuro del Territorio”. E infine alle ore 18:30 Sulmona, iniziativa elettorale a sostegno del candidato Sindaco Gianfranco Di Piero.