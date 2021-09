Il Capitano Carlo Alberto Evangelista è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Agnone.

Il Capitano Carlo Alberto Evangelista è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Agone.

L’Ufficiale, 46enne, originario di Genova, dopo aver svolto il servizio di leva nella Brigata “Folgore” si è arruolato nel 2003 nell’Arma dei Carabinieri dove, al termine del Corso frequentato presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma, ha assunto l’incarico di Capo Plotone della Compagnia Speciale del Comando Generale e, successivamente, quello di Comandante di Plotone/insegnante presso il Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri in Velletri. Dopo circa cinque anni è stato trasferito quale Addetto alla Sezione Accertamenti Centro Lingue Estere dell’Arma dei Carabinieri e, infine, al Comando CC per la Tutela della Salute di Roma ove ha assolto l’incarico di Capo Sezione Personale.

Il Capitano Evangelista sarà presentato alla stampa nel corso di un incontro che avrà luogo il prossimo 30 settembre, alle ore 09,30, presso la sala briefing del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia.

Isernia, 29 settembre 2021.