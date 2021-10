Termoli prenotazioni rx mano agosto 2022. Asrem: tempi assolutamente diversi, ecco i report dei servizi prenotabili

In relazione ad alcune notizie pubblicate sui social e su alcuni quotidiani on line relativi alla prenotazione di un rx mano con disponibilità su termoli ospedale per agosto 2022, il direttore sanitario dell'Asrem Oreste Florenzano ha allegato il report dei servizi prenotabili in tempi assolutamente diversi presso le strutture aziendali, per il tramite del CUP, anche sulla stessa Termoli presso il Poliambulatorio. A Termoli la prima data utile è il 9 novembre di quest'anno se si ci rivolge al poliambulatorio e il 16 agosto 2022 al San Timoteo. In tutti gli altri ospedali della regione i tempi sono minori. La prima data disponibile a Frosolone il 4 ottobre. A Montenero di Bisaccia è possibile il 3 gennaio 2022.