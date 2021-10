Campobasso, Convegno 11 Ottobre: “Molise, laboratorio d’Italia per lo sviluppo sostenibile” presso Sala della Costituzione della Provincia

Il Convegno “Molise, laboratorio d’Italia per lo sviluppo sostenibile” si terrà lunedì 11 ottobre 2021 alle ore 17:00 presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso Via Milano, 21-19.



La giornata si inserisce nel cartellone del “Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021” organizzato da ASviS, e rappresenta la più grande iniziativa italiana realizzata nell’ottica di sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità. Il Festival è stato riconosciuto anche dalle Nazioni unite come un'iniziativa innovativa e un'esperienza unica a livello internazionale.



https://festivalsvilupposostenibile.it/it/2021/tutti-gli-eventi/



Durante il convegno sarà anche presentato al pubblico il Coordinamento “Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile del Molise - Molise Agenda 2030”, una rete di organizzazioni della società civile e di Enti che conta oltre 30 sigle (https://moliseagenda2030.it/) impegnate sui temi della sostenibilità, ambientale, economica e sociale.



Concluderà i lavori il Presidente di ASviS Pierluigi Stefanini che suggellerà la stretta collaborazione tra il Coordinamento molisano e ASviS nazionale. Infine si provvederà alla firma del Protocollo d’Intesa.