Digitalizzazione didattica al "Mario Pagano", due giorni di formazione per docenti e studenti

Una scuola sempre più innovativa e orientata al futuro, attraverso la digitalizzazione. È con questo obiettivo che si terranno, presso il Convitto “Mario Pagano” di Campobasso, due giornate di formazione, rivolte a docenti e studenti, nell’ambito “Competenze e Contenuti” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, alla presenza di Dianora Bardi e Marina Lodigiani, di “Impara Digitale”.

Martedì 12 ottobre, dalle ore 15 alle 18, verrà progettata una UDA da realizzare in aula immersiva, insieme ai docenti del “Pagano” coinvolti nel progetto e ai colleghi del Liceo “Dettori” di Tempio Pausania, collegati in streaming.

Mercoledì 13 ottobre, dalle 8,30 alle 13,30 è previsto il lavoro con la classe del liceo interessata al progetto, la sperimentazione delle tecnologie installate e la valutazione degli strumenti e applicativi da utilizzare per la realizzazione dei prodotti. Dalle 15 alle 17 si terrà la conclusione della formazione.

“È un progetto iniziato nel settembre del 2020, che ci ha consentito di ampliare le opportunità di crescita e sviluppo della scuola, proiettandoci verso il futuro – è il commento di Rossella Gianfagna, Rettore del Convitto –. Le scuole possono essere veri e propria ‘crocevia dell’innovazione’, sono chiamate a educare al futuro gli studenti, a favorire l’acquisizione di nuove competenze, a ricercare modalità innovative per i processi di apprendimento e di insegnamento. Siamo sempre più convinti che puntare su nuovi metodi didattici sia la chiave per aumentare l’efficacia dell’insegnamento, la preparazione degli studenti e la loro versatilità, per affrontare le sfide del mondo del lavoro”.