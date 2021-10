ANPI Molise: lnaudito assalto fascista alla democrazia. Solidarietà alla CGIL

“ Nell'esprimere solidarietà alla CGIL, la cui sede nazionale è stata oggetto di aggressione e danni, ci appelliamo con forza al Ministro dell'Interno, al Governo affinché vengano immediatamente sciolte, senza se e senza ma, tutte le organizzazioni che si rifanno al fascismo che è, se ancora non fosse chiaro, un crimine!” sintetizza il comunicato della segreteria Nazionale ANPI.

Oggi gli iscritti all’ANPI Molise saranno presenti nei presidi delle sedi territoriali della CGIL per sostenere e ribadire che è ora che vengano decisamente applicate le leggi che puniscono l’apologia del fascismo evidente e lampante nella manifestazione di ieri, negli atteggiamenti, nei discorsi declamati dal leader di Fora Nuova, nella violenza messa in atto dai mafestanti vilmente associatisi come no vax o no green pass.

E’ tempo che le forze democratiche facciano sentire la propria voce e il proprio dissenso alle violenze squadriste per sostenere fortemente la nostra democrazia e le istituzioni che la rappresentano anche nei territori.

Campobasso 10.10.2021

ANPI Molise

Loreto Tizzani