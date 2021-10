Soa - Sciopero generale e manifestazione a Campobasso: nonostante il maltempo non ci siamo tirati indietro

Una manifestazione ridotta , con una temperatura che oggi a Campobasso segnava sette gradi con una pioggia battente, ma nonostante tutto non ci siamo tirati indietro .Il Molise che lotta per i diritti ha dimostrato se ce ne fosse ancora bisogno che esiste ed é libero . Il Soa sindacato Operai Autorganizzati ha organizzato la piazza con altri due sindacati di base presenti in regione per unire le istanze dei lavoratori , erano presenti oltre il movimento spontaneo di lotta cacciamoli e il comitato dei familiari delle vittime da covid anche i movimenti politici di base come la sinistra di opposizione molisana , azione civile e il partito comunista :Contro il governo Draghi e il governo Toma che a livello nazionale e territoriale continuano a tagliare e ad abattere i diritti sul lavoro , sanitá pubblica ,ambiente e istruzione.Le chiacchiere se le porta il vento , le proteste non si fanno dal salotto o dal letto di casa oppure dietro una tastiera , ringraziamo realmente chi ancora una volta anche oggi era presente . Continueremo quotidiamente ad opporci alle politiche distruttive del sistema per la costruzione di una coscienza di classe .Con dignitá andiamo avanti senza sosta dentro i luoghi di lavoro per la strada e per le piazze.

Per il SOA Sindacato Operai Autorganizzati

Andrea Di Paolo