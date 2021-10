Cisl FP, sollecita la regolarizzazione delle posizioni previdenziali dei dipendenti degli Enti Locali della Provincia

Questo Sindacato CISL FP, raccogliendo le diffuse doglianze dei dipendenti degli Enti Locali della provincia di Isernia e facendo seguito alla propria nota del 27.07.2021, avente stesso oggetto e già agli atti degli Enti predetti,

SOLLECITA che vengano regolarizzate le posizioni previdenziali dei dipendenti stessi, in particolare inoltrando le denunce telematiche mensili (DMA – UNIEMENS) all'INPS, per i periodi mancanti. Inoltre, più in generale, si richiedono chiarimenti laddove sussiste la mancata corrispondenza tra le denunce previdenziali effettuate dall'Ente e le risultanze degli estratti conto individuali dei dipendenti interessati.

Si ricorda l'importanza di tale verifica, in quanto essa serve ad evitare problemi, errori e ritardi in sede di liquidazione delle pensioni, e ciò vale ancor di più per chi è stato già collocato in pensione. Si raccomanda la tempestività degli adempimenti suddetti, atteso che il regime speciale della prescrizione per la gestione previdenziale dei dipendenti pubblici è stato prorogato fino al 31.12.2022, per le annualità fino al 2015; per le annualità dal 2016 in poi, invece, torna la prescrizione quinquennale, salvo eventuali proroghe.

Ai dipendenti si ricorda di controllare a tal fine i propri estratti contributivi e, se riscontrano irregolarità, inoltrare all'INPS ed al proprio Ente le VRPA (Richiesta di Variazione di posizione assicurativa), entro i termini di cui sopra. Questo Sindacato è disponibile ad un incontro con l'Ente e con i dipendenti stessi.