Bando pubblico GAL Alto Molise: Graduatoria definitiva degli ammessi al finanziamento

PSR MOLISE 2014/2020 - MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER" – SOTTOMISURA 19.2 "SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO" – PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI” - GAL ALTO MOLISE - BANDO PUBBLICO AZIONE 19.2.6. ADOZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER INTERVENUTA RINUNCIA E ECONOMIE RINVENIENTI.

I partecipanti al bando, allo scadere, il 10 agosto, sono stati 13. Nella Determinazione Originale del Direttore Numero 80 del 6 ottobre 2021 si precisa che a seguito della nuova dotazione finanziaria dell’Azione 19.2.6, è possibile finanziare per l’intero importo inizialmente concesso, pari a 29.963,00 euro, la domanda n. 04250081439 della Ditta IL PARCO S.R.L.; - che, pertanto, l’importo complessivo del contributo concesso a tutte le domande presentate in risposta al Bando Azione 19.2.6, pubblicato sul B.U.R.M n. 9 del 26 febbraio 2020 e prorogato sul B.U.R.M n. 24 del 1 aprile 2020 e sul B.U.R.M n. 56 del 16 giugno 2020, è pari a 304.890,27 euro come da Allegato 1 alla presente determinazione; - che le risorse restanti saranno utilizzate per una seconda edizione del Bando Azione 19.2.6 e che eventuali ulteriori economie potranno essere assorbite dal nuovo Bando.

Nel prospetto allegato la graduatoria definitiva degli ammessi al finanziamento, le richieste provenienti da imprese di Agnone, Pescopennataro, Pescolanciano, Forli' del Sannio, Castel del Giudice,

“SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER AUMENTARE I SERVIZI AL TURISMO E ALLE FILIERE AGRICOLE E DELL’ARTIGIANATO PER INCREMENTARE LA MULTIFUNZIONALITÀ”Allegato 1 alla D.D. n. 80 del 06/10/2021 –