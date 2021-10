Comune di Agnone conferisce incarichi professionali per un totale di euro168mila a supporto area SNAI Alto Medio Sannio. Guarda Tabella

Il comune di Agnone a seguito del bando per la costituzione di short list di esperti, da cui attingere per l’affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione e relativa selezione, assegna gli incarichi a figure professionali a “Supporto Tecnico all’Attuazione della Strategia” dell’APQ – SNAI Area Alto Medio Sannio" a 4 esperti di cui un coordinatore tecnico e tre "esperti nella gestione amministrativa, finanziaria e procedurale di interventi" e ad altri due esperti per la non ben definita figura di "animatore territoriale" per un totale complessivo di 168.000 euro ripartite in varie voci e nello specifico: Coordinatore tecnico è previsto un impegno di 80.000,00 euro; • per i 3 esperti nella gestione amministrativa, finanziaria e procedurale 61.000,00 euro; • per i 2 animatori territoriali 27.000,00 euro;

Uno stralcio della determinazione dirigenziale del 15 ottobre che trovate nel pdf allegato all'articolo

DETERMINA 1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. DI CONFERIRE sulla scorta dei verbali dalla competente Commissione Tecnico Amministrativa, le figure selezionate con Determinazione Dirigenziale nr.329 del 27.8.2021 gli incarichi appresso riportati di lavoro autonomo rientranti nell’intervento previsto nella Scheda AT1 “Supporto Tecnico all’Attuazione della Strategia” dell’APQ – SNAI Area Alto Medio Sannio, alle condizioni tutte riportate nel relativo allegato schema di contratto e per un compenso massimo come riportato a fianco di ciascuno di essi:  per la figura di “Esperto nella gestione amministrativa, finanziaria e procedurale di interventi”

a: - Dr.ssa ROSA Milena, nata a Campobasso il 10.2.1978 e residente a Cercemaggiore (CB) – C.da Galardi, 57 – Codice Fiscale RSOMLN78B50B519D – CIG: ZC2335BAD6 per un compenso massimo di €.20.000,00 calcolato per un massimo di 80 giornate alla tariffa di 250,00 €/giorno;

- Dr.ssa SEGNINI Catia, nata a Follonica il 21.4.1962 e residente a Grosseto – Via Umberto Giordano, 29 – Codice Fiscale SGNCTA62D61D656S – CIG: Z31335BBF4 per un compenso massimo di €.20.500,00 calcolato per un massimo di 82 giornate alla tariffa di 250,00 €/giorno;

- Arch. NERI Ivano, nato a Salerno il 24.7.1962 e residente a Salerno – Via Cupa Parisi, 2 – Codice Fiscale NREVNI62L24H703C – CIG: Z53335BC4B per un compenso massimo di €.20.500,00 calcolato per un massimo di 82 giornate alla tariffa di 250,00 €/giorno.

 per la figura di “Animatore territoriale” – CIG Z6E335BCB5 - a: - Dr.ssa ZARLENGA Adelina, nata a Agnone il 13.10.1983 e residente a Isernia – Viale dei Pentri, 177/A – Codice Fiscale ZRLDLN83R53A080M per un compenso massimo di 6 €.13.500,00 calcolato per un massimo di 90 giornate alla tariffa di 150,00 €/giorno; -

Dr. GIACCIO Giovanni, nato a Agnone il 16.11.1991 e residente a Agnone – C.so Garibaldi, 24 – Codice Fiscale GCCGNN91S16A080R per un compenso massimo di €.13.500,00 calcolato per un massimo di 90 giornate alla tariffa di 150,00 €/giorno.