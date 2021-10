Impennata nei contagi a Campobasso, un cluster alla Casa di Riposo ‘Pistilli’

Impennata nei contagi a Campobasso, dove si è generato un cluster alla Casa di Riposo ‘Pistilli’, dopo il caso dell’anziana residente nella struttura e trovata positiva al Covid durante un ricovero all’ospedale Cardarelli.

Dopo i tamponi effettuati al momento sarebbero 26 i casi di positività: 23 sono anziani e 3 operatori della struttura. Di questi 21 ospiti si trovano all’interno della Casa di riposo e 2 in ospedale.

Sia gli ospiti, sia gli operatori, sono vaccinati e al momento sono tutti asintomatici.

A seguito di ciò il sindaco di Campobasso ha emesso ordinanza con la quale si ordina per tutti gli ospiti e gli operatori della Casa di Riposo “PISTILLI” in via Delle Frasche, l’isolamento cautelare.

Di seguito il comunicato del Comune di Campobasso.

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, dopo una stretta interlocuzione con l’ASREM e dopo la nota ricevuta questa mattina dal Direttore del Dipartimento Prevenzione della stessa Azienda Sanitaria nella quale veniva segnalata la positività al virus Covid-19 di diversi ospiti della Casa di Riposo Pistilli di Campobasso, ravvisando la necessità di adottare ogni utile iniziativa volta a circoscrivere e ridurre i rischi sia per gli stessi ospiti e operatori della struttura che per la cittadinanza, ha emesso un’ordinanza sindacale con la quale si ordina per tutti gli ospiti e gli operatori della Casa di Riposo “PISTILLI” sita in Campobasso in via Delle Frasche, l’isolamento cautelare presso la medesima struttura con effetto immediato e fino all’esito dei tamponi eseguiti da operatori dell’ASREM nonché delle successive disposizioni sanitarie che saranno impartite.

Per il medesimo arco di tempo viene stabilito il divieto di accesso o di uscita alla struttura da parte di chiunque ad eccezione di medici, operatori sanitari o altri incaricati alla prevenzione sanitaria e all’assistenza degli ospiti della struttura.

Viene ordinato anche, all’ASP Pistilli che gestisce la Residenza per Anziani “Pistilli”, di osservare e far osservare da chiunque quanto disposto nella presente ordinanza nonché di attenersi a tutte le norme vigenti e le disposizioni impartite per il contrasto e la diffusione del contagio derivante dal virus COVID- 19.