Asrem Molise-Lilt for women- Nastro rosa 2021: Screening mammografico negli ospedali di Agnone,Campobasso, Isernia, Larino

Dall’11 ottobre all’11 novembre 2021, come già comunicato, è stato attivato lo screening mammografico per le donne nella fascia d’età compresa tra 45 e 49 anni, nell’ambito della Campagna Nastro Rosa della LILT, in collaborazione con la Regione Molise ed ASREM.

L’opportunità di sottoporre a screening le donne che rientrano nella fascia di età immediatamente precedente a quella inserita negli screening regionali è alla base di tale importante iniziativa.

Rilevata la grande risposta e la grande adesione, si è ritenuto opportuno autorizzare da parte di ASREM l’ampliamento della iniziativa.

Pertanto dal 12 al 25 novembre sarà ancora possibile aderire alla iniziativa chiamando al call center Asrem dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 al numero verde 800.639.595 da telefono fisso oppure allo 0875.752626 da telefono cellulare.

Per la prenotazione è necessario munirsi di impegnativa del medico curante con codice D03 (esenzione).

L’accesso all’esame mammografico, previsto negli ospedali di Termoli, Campobasso, Isernia, Larino e Agnone sarà consentito esclusivamente con green pass o tampone non antecedente alle 48 ore.

Grazie all’iniziativa, predisposta dalla Regione Molise, dalla Direzione Strategica dell'ASREM, ed alla disponibilità della Breast Unit regionale con la collaborazione della LILT di Campobasso e Isernia, si riusciranno a dare ancora tante risposte ed a proseguire nell’importante attività di screening.

Arrivare ad una diagnosi precoce sul tumore alla mammella garantisce la guarigione dalla malattia e l’aumento della sopravvivenza.

Campobasso 21/10/2021