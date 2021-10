Narni, festival della sociologia: l' agnonese Annamaria Rufino discute di "Nuovi modelli di corruzione tra macro e micro"

L' 8-9 Ottobre 2021 a Narni, (TR) si è tenuta la Sesta Edizione del Festival Della Sociologia : NEXT SOCIETY. NATURA, CULTURA, POLITICA

Annamaria Rufino, professoressa ordinaria di Sociologia alla Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, ha partecipato all'evento in una tavola rotonda su "I nuovi modelli di corruzione tra macro e micro",coordinava Giacomo Di Gennaro e sono intervenuti oltre alla prof Annamaria Rufino, Ernesto Savona, Raffaele Cantone, Antonio La Spina. Nell'intervista allegata la prof Rufino esplicita il suo pensiero

La professoressa Rufino, docente, studiosa, vive a Trentola (CE) ,è vero motivo di orgoglio della comunità agnonese, la madre Maria Zarlenga da molti conosciuta è nata ad Agnone. Congratulazioni alla professoressa per i suoi successi professionali.

.Il Festival della sociologia è un evento nazionale che nasce a ottobre 2016 a Narni con lo scopo di dedicare due giorni in cui la sociologia dialoga con esperti, studiosi, accademici e non, artisti, scrittori, ogni anno su un tematiche diverse. Il Festival è anche occasione d’ incontro non meramente accademico, che mira a coniugare la presenza tanto di sociologi, quanto di artisti di varia matrice, capaci di poter coniugare la rappresentazione sociale del nostro vissuto attraverso espressioni cinematografiche, musicali, fotografiche e teatrali. Un’occasione di confronto scientifico, culturale e artistico che diviene opportunità di sviluppo locale per il territorio. Ogni anno il festival sceglie un tema che possa consentire un confronto tra sociologi, accademici e non, con la finalità di una lettura dei fenomeni sociali aperta al confronto con artisti, registi, operatori della comunicazione su vari livelli e che utilizzano tecniche comunicative che bene si conciliano con il saper sociologico.

Maria Carmela Agodi – Presidente AIS Associazione Italiana Sociologia a proposito delle tematiche della sesta edizione dibattute nel festival, dichiarava“Una sesta edizione quella del Festival della Sociologia di Narni 2021 che ha dimostrato le vulnerabilità di un modello di sviluppo economico e sociale che si misura globalmente solo in termini di PIL. Un ripensamento della nostra società che deve partire dal rapporto tra natura e cultura, oltre che dalla politica, per ridurre il rapporto conflittuale della società e le diseguaglianze”.