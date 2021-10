L'Associazione Italiana Allenatori di Calcio Molise a Castel Di Sangro per un corso di aggiornamento e per la partita nazionale

Si è svolto questo pomeriggio a Castel di Sangro, al Teatro Paolo Tosti, prima della partita della Nazionale di Calcio Femminile contro la Croazia, l'incontro di aggiornamento organizzato dall'AIAC "La ricerca del talento nel Calcio Femminile".

All'incontro, che ha visto relatori Jacopo Leandro (allenatore Nazionale Femminile Under 16) e Franco Olivieri (Preparatore Atletico Nazionale Under 16) e la partecipazione di Valentina De Risi (Presidente Nazionale AIAC Calcio Femminile), Pierluigi Vossi (Vice Presidente Nazionale AIAC), sono stati presenti Stefano Maggiani (Presidente Regionale Aiac Molise), Giovanni Mastrogiacomo (Presidente AIAC Sezione di Campobasso), Massimiliano Matticoli (Presidente AIAC Sezione di Isernia e componente SGS), Gianluca Pellegrino (Responsabile Aiac Molise Preparatori Atletici e componente SGS), Massimiliano Di Gregorio e Matteo Licursi, entrambi Soci dell'Aiac Molise e importanti componenti del SGS.

Al termine dell'importante incontro di formazione la delegazione dell'Aiac Molise, insieme ai Relatori e agli altri partecipanti, si è recata allo Stadio per assistere alla partita della Nazionale di Calcio Femminile.

"Sono davvero molto soddisfatto della partecipazione qualificata e numerosa della Delegazione dell'Aiac Molise a questo importante incontro al quale abbiamo portato il saluto della nostra Responsabile Regionale del Calcio Femminile, Maria Tondi, Allenatore Uefa A, impossibilitata ad essere a Castel di Sangro per impegni di lavoro.

Sono stato lieto di poter condividere un ulteriore momento di crescita e di aggregazione del Movimento Calcistico dedicata al Calcio Femminile organizzata dall'AIAC, in particolare sono particolarmente lieto per il proficuo rapporto realizzato si tra l'Aiac Molise e i vertici dell'Aiac Nazionale, Pierluigi Vossi e Valentina De Risi, necessario per una crescita comune fondata sulla competenza, sulla formazione e sul confronto.

Gli Allenatori hanno un ruolo fondamentale per la formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici, così come della crescita del Movimento Calcistico, è fondamentale che siano competenti ed aggiornati", il commento di Stefano Maggiani, Presidente AIAC Molise.