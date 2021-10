Nella serata di sabato 23 ottobre , anche a Poggio Sannita ladri in azione

I malviventi probababilmente agiscono a macchia di leopardo, non solo ad Agnone avvengono i furti , ma sabato 23 Ottobre in serata, hanno messo in atto un furto anche in una casa del centro di Poggio Sannita.Hanno raggiunto l'interno dell'abitazione salendo su un balcone della facciata principale. La casa è abitata da una famiglia che al momento dell'ingresso dei ladri , era assente. Sentito il sindaco di Poggio Sannita Giuseppe Orlando confermava le voci giunte alla nostra redazione di un eventuale furto nel paese che si trova a pochi chilometri da Agnone e questo quanto dichiarava: "Massima collaborazione da parte dell'amministrazione con le forze dell'ordine" Sulla eventuale refurtiva non si apprendono notizie specifiche, si parla di una refurtiva a base di oggetti preziosi e contanti. ma su un post sui social si legge tutta la rabbia e il dispiacere di chi tornando a casa si vede violato nei suoi sentimenti più preziosi