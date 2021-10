Regione Molise, formazione professionale, 54 nuovi corsi su turismo, ecologia, sociale, e-commerce, enogastronomia

Approvata dalla Regione Molise la graduatoria dei nuovi percorsi di formazione professionale, con l'attivazione di 54 nuovi corsi a catalogo per un valore di oltre 2,2 milioni di euro.

Rientrano nel Catalogo Formativo regionale e sono completamente gratuiti per i partecipanti, i quali, se non occupati, riceveranno un'indennità di frequenza pari a 4 euro per ogni ora di stage formativo di cui sia accertata la frequenza.

I corsi dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2022. Rientrano nelle attività della Giunta regionale finalizzate a favorire l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e sviluppo socio economico del territorio. "Si tratta di percorsi formativi moderni, innovativi e pienamente rispondenti alle nuove esigenze della new economy - spiega il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale con delega all'Istruzione e Formazione professionale, Roberto Di Baggio - con attenzione al turismo, ecologia, sociale, e-commerce, enogastronomia e alle nuove tendenze di comunicazione e marketing". (ANSA).