Streghe, fate e demoni sono arrivati: I bambini e la festa di Halloween

Halloween : Si avvicina la notte delle streghe e dei misteri, dei fantasmi e della paura. Tutto è pronto per i festeggiamenti. Questa mattina , in attesa della notte del 31 Ottobre. i bambini erano in giro per il centro di Agnone travestiti da fantasmi, streghe e vampiri. Il loro riritonello è: Dolcetto o scherzetto? Per i bambini e' una festa mascherata che consente loro di raccogliere dolci, caramelle, biscotti, e si divertono a fare dei divertenti scherzetti a chi non è provvisto di caramelle e dolci

Ma quali sono le origini di questa festa che spopolava negli USA, ma oramai anche in Europa?

Halloween si festeggia ogni anno la sera del 31 ottobre. Sebbene in tanti credano che Halloween sia una celebrazione nata in America, le sue origini vanno cercate proprio qui, nel vecchio continente. E sono antichissime.

Halloween è una festa di origine celtica. Per capire perché si festeggia, infatti, bisogna ricostruire il significato che questo avvenimento aveva nell'Irlanda pagana. Qui, più di 3mila anni fa, il festival di Samhain, l'antico capodanno celtico, veniva celebrato tra il 31 ottobre e il 1 novembre nel cuore dell'Ireland's Ancient East, per segnare l'inizio dell'inverno.

Era una notte magica, perché, stando alle credenze, in questa occasione le barriere tra il mondo dei morti e quelli dei vivi erano annullate e i cari defunti potevano tornare sulla terra, a visitare i posti un tempo e loro cari.

Temendo di essere trascinati nell'aldilà, i vivi iniziarono ad adottare particolari travestimenti per confondere i fantasmi, le fate e i demoni.

L’attuale usanza di travestirsi ad Halloween affonda, quindi, le sue radici nella ritualità celtica precristiana, così come la tradizione di far ardere giganteschi falò, inaugurata da clan e comunità che si riunivano sulle sommità delle colline irlandesi per accendere i fuochi cerimoniali di Samhain.

Un'origine molto antica per una festa che tutt'oggi nell'isola verde è particolarmente amata e viene celebrata con festival e party in maschera.