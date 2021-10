Il 2 novembre è il giorno della commemorazione dei defunti: Grande affluenza ai cimiteri  tra oggi, domani e dopodomani

Il 2 novembre è il giorno della commemorazione dei defunti. Questa ricorrenza religiosa si celebra ogni anno il giorno successivo alla festa di Tutti i santi, che è il primo novembre. Nonostante le celebrazioni che si tengono durante la giornata, in cui ci si reca al cimitero per salutare i propri cari scomparsi, il “giorno dei morti” in Italia non è mai stata istituita come festività civile. Le origini di questa festa sono bizantine e si tiene in diverse forme in tutto il mondo, l’esempio più famoso è il messicano “Día de muertos”.

In questa giornata è tradizione far visita ai propri cari estinti portando fiori, garofani e crisantemi al cimitero forse più che negli altri giorni dell’anno e ceri per illuminare il buio della morte. Ci si raccoglie in preghiera nelle cappelle dei propri estinti o nelle chiese , affidando l’anima di chi non c’è più alla gloria di Dio. Tradizionalmente l'orario dei cimiteri è più ampio e con aperture straordinarie in modo da consentire a tutti di fare una visita o recitare un rosario. Ad Agnone il viale del cimitero rimane chiuso al traffico, ma il comune rilascia permessi per chi ha difficoltà deambulatorie. Grande affluenza al cimitero tra oggi e domani e dopodomani,per la commemorazione, molti gli agnonesi residenti fuori regione sono tornati ad onorare i propri defunti

La ricorrenza ha origini antiche e la data non è casuale.