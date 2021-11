TUMORE AL SENO: Neuromed e LILT promuovono un incontro sugli ultimi approcci di prevenzione e cura nella lotta alla patologia

Corretta informazione, prevenzione e cura. Sono queste le caratteristiche della lotta al tumore del seno. Una presa in carico totale della donna che ha alla base una sinergia tra Istituzioni sanitarie, specialisti e cittadini.

Segue proprio questa strada l’incontro, promosso dall’I.R.C.C.S. Neuromed insieme alla LILT Molise, dal titolo “Insieme contro il tumore al seno: l’impegno di LILT per la difesa della salute delle donne”. L’evento rientra nelle iniziative legate all’”Ottobre in Rosa”, il mese dedicato alla prevenzione del tumore del seno, e si terrà sabato 6 novembre, dalle ore 16.00 alle 18.00 presso il Parco Tecnologico Neuromed di Pozzilli nella sala “Marc Vestraete” in via dell’Elettronica.

Interverranno diversi specialisti nonché rappresentanti dell’Istituto di Pozzilli, dell’ASREM e dell’Ordine dei Medici.

Il ruolo del medico di base per la prevenzione, la situazione attuale e le sfide future del carcinoma mammario, l’evoluzione della terapia chirurgica in relazione alle nuove frontiere genetiche e l’approccio psicologico, sono i temi che verranno affrontati nel corso dell’incontro.

Una visione dunque globale non solo della patologia ma dell’assistenza alla donna che parte dalla formazione di una cultura della prevenzione.

L’incontro potrà essere seguito in diretta streaming sulle pagine Youtube e Facebook dell’Istituto Neuromed.