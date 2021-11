Maltempo Alto Molise: pioggia battente,freddo e raffiche di vento. Alberi sradicati,numerosi gli interventi dei VVF di Agnone

Da ieri il maltempo,la pioggia battente e il vento forte non danno tregua al territorio altomolisano. Le temperature in netta diminuzione, hanno provocato improvvissamente una netta svolta climatica, si è passati dalle belle giornate di un caldo e gradevole autunno a un clima e un paesaggio invernale. Questa notte il vento forte e la pioggia hanno richiesto l'intervento dei VVF della compagnia di Agnone per i rami degli alberi spezzati dal vento. In particolare un grosso albero nei pressi di Pescopennataro è stato sradicato e occupava tutta la carreggiata, causando un blocco al passaggio delle automobili. Ma non si registrano allagamenti ad ora o danni alle abitazioni e alle persone. Oggi 4 novembre le previsioni meteo registrano un miglioramento, con temperature in lieve risalita e assenza di piogge.