4 Novembre, celebrazione a Belmonte Del Sannio : Intitolazione al milite ignoto di una piazza e di un busto in bronzo

Oggi 4 novembre anche a Belmonte de Sannio si è celebrata la giornata dell’unità nazionale e delle Forze armate. Una cerimonia che ha visto la deposizione della corona d'alloro al milite ignoto e l'intitolazione di una piazza,lo spazio antistante l’edificio pluriuso del paese, "Largo Milite Ignoto"

Un busto bronzeo, inoltre, opera dello scultore agnonese Ettore Marinelli è stato inaugurato, l'opera e' stata coofinziata dalla Fidas Agnone,FIDAS - Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue.

Il busto è il simbolo di un soldato senza nome, morto per la patria. Hanno partecipato alla cerimonia i bambini della scuola primaria. La sindaca, Anita Di Primio, nel suo discorso ha invitato la cittadinanza a ricordare l'orribile evento che causò milioni di perdite contando più di 16 milioni di morti e più di 20 milioni di feriti e mutilati, sia militari che civili, cifra che fa della "Grande Guerra" uno dei più sanguinosi conflitti della storia umana. Ricordare, , ha detto la sindaca, affinchè non si ripetano mai piu' simili orrori, e essere grati a tutti quei giovanissimi soldati che per la patria versarono il loro sangue.

All’evento hanno presenziato anche il presidente del Consiglio regionale del Molise, Salvatore Micone, e il consigliere provinciale Monaco in nome e per conto del presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, impegnato altrove. Dopo la benedizione del parroco, don Francesco Martino, la sindaca ha inaugurato “Largo Milite Ignoto”A seguire la celebrazione della santa messa in suffragio delle vittime di tutte le guerre al termine della quale le autorità politiche, la scolaresca e la popolazione, in corteo, hanno reso omaggio ai caduti.