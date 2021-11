Incidente mortale a Castelpetroso Perde la vita una ragazza di 24 anni

Gravissimo incidente stradale verso le 19 di questa sera, 5 novembre, lungo la Strada Statale 17 nei pressi di Castelpetroso. Frontale tra un Suv e una utilitaria che ha visto la morte di una giovane donna. Il conducente del Suv è rimasto praticamente illeso.

La Strada Statale è chiusa per le operazioni di soccorso. Il traffico è deviato sulla viabilità locale. In corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.