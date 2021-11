Vino e tartufo alla conquista di Milano, riparte la promozione del 'made in Molise' 

MILANO. Riparte la promozione del 'made in Molise' al di fuori dei confini regionali. Con delibera di Giunta Regionale numero 349 del 19 ottobre 2021, è stato infatti approvato il programma, finanziato dal Psr Molise, che nel biennio 2021/2023 consentirà all'Arsarp, in qualità di ente attuatore dell'intervento, di presentare sui principali mercati nazionali ed europei i nostri prodotti agroalimentari e vitivinicoli in regime di qualità.

"Il primo appuntamento - spiega l'assessore Nicola Cavaliere - è Golosaria, previsto dal 6 all'8 novembre presso il Mi.Co. - Milano Congressi e che prevede circa 350 gli espositori. Di questi, 11 saranno le aziende molisane che parteciperanno nelle due sezioni del Food e del Wine".

"Dopo la pausa imposta dal Covid, la Regione - aggiunge l'assessore - torna quindi a puntare forte sulle eccellenze locali. Si tratta di eventi prestigiosi che già in passato hanno permesso alle imprese coinvolte di ottenere risultati e riscontri importanti. Il Molise ha estremamente bisogno di creare una sua dimensione nel nuovo mondo globale e può farlo mantenendo inalterate le sue caratteristiche, ma sapendo individuare i target giusti per prodotti di nicchia sempre più apprezzati e richiesti".

A Milano, per la sezione Food ci saranno le seguenti aziende:

Fonte Santa Maria (olio extra vergine di oliva, cereali bio), Centro Tartufi Molise e Sabetta (Tartufi), Az. Agricola Occhionero Nicolino (legumi, cerali, olive bio), Ares (prodotti a base di canapa).

Per il WINE invece sono 6 le cantine che proporranno i propri vini DOP, IGP e BIO:

Borgo di Colloredo, Herero, Il Quadrifoglio/Terresacre, Colle Sereno, Salvatore e Cipressi.

All'evento sono inoltre previste tre tipologie di visitatori: i consumatori, i buyers provenienti anche dall'estero ed i titolari di attività commerciali e ristoranti.

Il via ci sarà alle ore 12 di sabato 6 novembre.

Oltre al momento espositivo, tre saranno gli appuntamenti che vedranno il Molise in vetrina.

Nella giornata di sabato, alle ore 16 ci sarà un wine tasting con la presentazione e degustazione, ad operatori e stampa specializzata, delle Tintilie di ciascuna delle 6 cantine presenti. A seguire, alle ore 20, Show Cooking con preparazione, presentazione e degustazione di due piatti della cucina molisana. Questo evento verrà ripetuto anche nella giornata di domenica alle ore 19.

Nei prossimi giorni, l'Arsarp provvederà a pubblicare un apposito Avviso finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse a partecipare agli eventi in programma nei prossimi mesi. Per ulteriori informazioni, basta rivolgersi agli uffici dell'assessorato regionale all'Agricoltura, in via Vico 4 a Campobasso.