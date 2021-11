Tratta Agnone-Poggio Sannita: Pioggia, nebbia e assenza di segnaletica orizzontale

Le condizioni meteorologiche di questi giorni caratterizzate da pioggia battente, vento e il calare della nebbia la sera, mettono a dura prova gli automobilisti sulla rete viaria altomolisana. Nel video e nelle foto, si vede una delle tante strade provinciali, ma le strade comunali non sono di certo in condizioni migliori, la tratta Agnone Poggio Sannita è completamente assente di segnaletica orizzontale. Orientarsi di notte e soprattuto durante la stagione invernale, su queste strade, diventa impossibile e decisamente rischioso. La visibilità si riduce a zero e l'unico elemento che orienta l'automobilista in questi casi e' la segnaletica orizzontale. L'appello e' per i sindaci altomolisani e per il presidente della provincia di Isernia, Alfredo Ricci, amministratori del bene pubblico, di tenere conto dei bisogni dei cittadini e possibilmente salvaguardali da possibili incidenti.