Maltempo: massi cadono sulla carreggiata tratta Agnone-Belmonte del Sannio

Come annunciato dalle allerte meteo, le piogge intense stanno colpendo incessantemente tutto il territorio Altomolisano. Tanto nei paesi, quanto sulle strade provinciali, comunali, le intense precipitazioni, stanno provocando danni e disagi. Nei pressi di Agnone sulla provinciale che va verso Belmonte del Sannio, Poggio Sannita e la contrada di Agnone,Villa Canale, si è verificata ,su un tratto, una caduta massi che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. In quel tratto non è la prima volta che in presenza di condizioni metereologiche avverse si verificano piccole frane e smottamenti del terreno.Il tratto e' stato alla meno peggio transennato. Fortunatamente i massi caduti non hanno causato danni alle persone o alle automobili in transito. Guarda il video