Stretta su cortei no green pass-il SOA interviene a livello nazionale sul diritto di manifestare il dissenso nelle piazze .

Il ministro La morgese esce allo scoperto insieme alla maggiorparte dei partiti di governo.

Prima dichiarano che per via delle proteste dei no green pass il contagio covid é in netto aumento , poi aggiungono che nel periodo natalizio e non solo non si puó fermare l'economia per colpa di chi sciopera e scende in piazza .

Proprio quando in Italia aumenta il dissenso contro il governo Draghi per via degli aumenti vertiginosi di gas , luce , benzina e penalizzazioni per i diritti umani , dal lavoro , all'istruzione ,alla sanitá pubblica ed altro .Una strada pericolosa da deriva autoritaria che impone e vuole tappare la bocca alla protesta reale.

Non resteremo in silenzio .

Per SOA

Sindacato Operai Autorganizzati

Il coordinatore generale

Andrea Di Paolo

Campobasso , 12 Novembre 2021