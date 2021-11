Carabinieri di Isernia – Automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza.

_____________

In occasione del fine settimana i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia hanno intensificato i controlli nei confronti dei conducenti, soprattutto in orario notturno, per verificare le loro condizioni psico fisiche, legate all’abuso di bevande alcoliche o alterate per uso di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono state segnalate alla competente A.G. nr. 3 persone, di cui 2 riscontrate con tasso superiore ai limiti consentiti ed altra che, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si è peraltro rifiutata di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro. Un ulteriore automobilista, sorpreso con tasso alcolemico inferiore a 08, g/l, è stato alla locale Prefettura per le relative determinazioni di natura amministrativa. A tutti gli interessati è stata ritirata la patente di guida, decurtati i punti e nei loro confronti verrà adottato il provvedimento di sospensione/revoca del documento.

I militari della Stazione di Macchiagodena, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio hanno inoltre denunciato all’A.G. due cittadini stranieri che, controllati alla guida di due distinte autovetture, non hanno esibito i permessi di soggiorno ne’ i passaporti o altri documenti equipollenti.

Isernia, 15 11.2021.