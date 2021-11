Direttiva su manifestazioni e cortei no vax, il prefetto di Campobasso individua le aree urbane ritenute sensibili

Direttiva del Ministro dell’Interno del 10 novembre 2021 recante indicazioni sullo svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto. -

Si rende noto che il Prefetto di Campobasso, in esecuzione alla direttiva del Ministro dell’Interno in data 10 novembre 2021, ha adottato il provvedimento con cui sono state individuate le aree urbane, distinte per comune, ritenute sensibili e di particolare interesse per l’ordinato svolgimento della vita della comunità, che potranno essere oggetto di temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche di protesta per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell’attuale situazione pandemica.

Il documento è consultabile sul sito di questa Prefettura alle Sezioni “Comunicazione / News Coronavirus / Provvedimento del Prefetto di Campobasso n. 76275 del 16-11-2021”.

Campobasso, 16 novembre 2021

