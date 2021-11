Agnone covid free annulla la 'Ndocciata, a Napoli da oggi via libera ai presepi di San Gregorio Armeno

Anche quest'anno 2021 la Ndocciata non si farà , è stata ufficialmente annullata. A causa della pandemia da covid 19, già nel 2020 l'evento non ebbe luogo per i motivi ben noti. Alla data del 7 dicembre 2020 il presidente della regione Toma annuncio' la zona gialla rafforzata e nel marzo 2021 il Molise fu classificato zona rossa. La pandemia sembrava inarrestabile.

Quest'anno in Italia, la situazione per fortuna ancora si presenta ben diversa dal 2020 ma la pandemia sta creando però non pochi problemi in molte nazioni europee e in alcune regioni del nord Italia, per adesso, e pertanto lo spauracchio di una quarta ondata prende corpo anche in Italia. Quest'anno la macchina organizzativa per la preparazione dell'evento era partita in tempi utili visti i dati sulla diffusione della pandemia, la situazione era sostanzialmente rassicurante, derivante anche dall'alta percentuale di persone vaccinate, oltre 85% in Alto Molise e le misure di distanziamento in essere.

Ma la settimana appena trascorsa ha mostrato bollettini sull'infezione da coronavirus anche in Molise, in lieve risalita con il verificarsi di alcuni cluster sparsi in regione che riguardano fasce di popolazione in età scolare. In ogni caso per adesso, i contagi sono contenuti, non certo paragonabili ai dati rilevati nello stesso periodo nel 2020. Probababilmente a fermare l'evento sono stati questi ultimi dati che hanno allarmato l'amministrazione e gli organizzatori

Questa mattina, dopo una riunione tenutasi a Via Verdi ieri sera, l'amministrazione comunale ha emananato un laconico quanto triste comunicato, in cui si annunciava la definitiva scelta di non fare l'evento a scopi precauzionali che recita: Non avremmo mai voluto darvi questa notizia. Abbiamo lavorato a lungo e ci siamo interrogati sulla fattibilità della ‘Ndocciata, ma, purtroppo la risposta è stata negativa: quest’anno la ‘Ndocciata non si farà. Vogliamo tutelare, in relazione all’aumento dei casi Covid, la sicurezza e la salute dei nostri concittadini e degli eventuali turisti che, numerosi, avrebbero raggiunto l’Alto Molise. La scelta più logica, perciò, è stata quella di rimandare l’antico rito del fuoco a quando potremo godercelo in totale sicurezza e tranquillità. Un grazie a tutti coloro i quali si sono spesi con la consueta passione e l’immancabile impegno per provare a organizzare anche quest’anno la nostra amata ‘Ndocciata." Tra l'altro nel comunicato non si cita nemmeno la fattibilità della piccola Ndocciata del 24 dicembre.

Certo e' che a Agnone paese covid free ad oggi, in una regione dove i contagi si mantengono per ora bassi, si rinuncia ad una bella manifestazione, mentre e' di oggi la notizia dell'inaugurazione della Fiera di Natale dei presepi di San Gregorio Armeno a Napoli, dove afferisce gente da tutto il mondo, e non solo, in Molise sono previste tante iniziative natalizie dai primi di dicembre, come a Castel San Vincenzo che da domani fino al 6 gennaio sono gia in programma ed è pronta l'area con le casette in legno per ospitare l'evento e le esposizioni.

Per l'amministrazione agnonese e per gli organizzatori evidentemente non e' cambiato nulla dal 2020 al 2021 cioè' da quando eravamo al picco del contagio massimo, ad oggi che fortunatamente registra ancora tutt'altri dati epidemiologici. Forse provare a tornare ad un minimo di normalità poteva essere un segnale di ottimismo e di speranza per la ripresa economica e psicologica di chi ha sofferto due lunghi lockdown