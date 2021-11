Asrem, pubblicati concorsi per 5 posti OSS e 45 posti infermiere, le domande scadono il 20 dicembre

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1165 dell'11 ottobre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di operatore socio-sanitario, categoria BS, con riserva di due posti a favore dei volontari delle Forze armate (VFP1, VFP4, VFB) congedati senza demerito alle ferme contratte, nonché agli ufficiali di completamento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contrattata - per conto della A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.

Gli interessati potranno partecipare al bando compilando apposita domanda in formato telematico cliccando qui.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del 20 dicembre 2021.

BANDO-CONCORSO-PUBBLICO_5_OSS_CS_EC.pdf

Inoltre, sempre in esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1165 dell'11 ottobre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 45 posti nel profilo professionale di "collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D con riserva di n. 13 posti a favore dei volontari delle forze armate (VFP1, VFP4, VFB) congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché nonché agli ufficiali di completamento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contrattata - per conto della A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.

Gli interessati potranno partecipare al bando compilando apposita domanda in formato telematico cliccando qui

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del 20 dicembre 2021.

BANDO-CONCORSO-PUBBLICO_45_INFERMIERI_CS.pdf