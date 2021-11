Campobasso, Sequestro di una baionetta con innesto per fucile integro esposta in vetrina in un negozio d’usato: nei guai il titolare e l'uomo che ha ceduto l'arma al negoziante

Nei giorni scorsi, personale della Divisione Polizia Amministrativa - Squadra Amministrativa della Questura di Campobasso, a seguito di segnalazione giunta alla Sala Operativa tramite l'applicazione YouPol, ha proceduto al sequestro di una baionetta con innesto per fucile integro, presso un esercizio pubblico di vendita di oggetti usati sito nel Capoluogo.

L'arma era esposta in una vetrina dell'esercizio commerciale pronta per essere acquistata.

Dagli accertamenti svolti dagli Agenti sono state ipotizzate responsabilità penali a carico del titolare del negozio per i reati di "acquisto di armi senza nulla osta" , "detenzione abusiva di armi" e "commercio non autorizzato di armi" nonché nei confronti dell'uomo che ha ceduto l'arma al negoziante, per i reati di "detenzione abusiva di armi", "cessione di armi a privato privo di licenza di porto d'armi o nulla osta all'acquisto" e per "porto abusivo di armi".

L'attività di controllo posta in essere dagli uomini della Squadra Amministrativa della Questura ha interessato anche diversi Istituti di Vigilanza, Agenzie Investigative nonché l'osservanza della normativa in ambito di detenzione di armi ed esplosivi.

Numerosi i controlli anche sulle strutture ricettive tra cui in particolare Bed and Breakfast sia del capoluogo che della provincia. Il titolare di una delle citate attività è stato segnalato per irregolarità commesse nella registrazione degli alloggiati presso la propria struttura, non avendo nello specifico comunicato all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza le generalità degli stessi nei tempi previsti dalla normativa vigente.