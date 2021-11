Sport e inclusione: I diversamente abili della casa alloggio agnonese tifosi alla Arena di Campobasso della "Molisana Magnolia basket"

Lo sport inteso non solo come attività ludica ma come volano dell'inclusione . Le attività sportive hanno un forte background che riconduce alla coesione sociale e alla fratellanza universale. Fra l'altro possono essere un incentivo per avvicinare all’attività fisica i soggetti che soffrono di disabilità o i soggetti che hanno delle forme di obesità invalidanti.

"La molisana Magnolia basket" Squadra di Pallacanestro Femminile di Campobasso che partecipa al Campionato Nazionale di Basket Femminile Serie A1, ha ospitato "La casa alloggio per diversamente abili di Agnone", dietro invito del dottor Fulvio Fusco medico nutrizionista, dedito alla clown terapia ed accolti dalla società con molto calore ed affetto.

L'incontro tra la società di basket campobassana, le atlete, e gli ospiti ed operatori della casa alloggio agnonese, è avvenuto durante l'incontro entusiasmante a Campobasso presso L'Arena, del 20 novembre, dove la squadra molisana con 74 punti ha battuto la Reyer Venezia. 71 punti. Gli ospiti della casa alloggio hanno partecipato all'incontro esprimendo la loro gioia e facendo un tifo accanito per la squadra di casa. Nel dopo partita hanno incontrato i responsabili della società e le atlete e tra abbracci e selfie si sono cimentati a fare qualche lancio. La dott Francesca Galasso, la resposabile della struttura agnonese, ha voluto innanzitutto ringraziare il dott Fusco per l'invito e tutta la società, la presidente della Molise Magnolia Basket, Antonella Palmieri, per il calore, l'accoglienza e per la felicità degli ospiti per aver condiviso un evento e un incontro entusiasmante, non solo da un punto di vista sportivo, ma umanamente significativo