25 Novembre: Prefettura, scuola e associazioni all' ISIS Cuoco- Manuppella per l'eliminazione della violenza sulle donne

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999, e celebrata ogni anno il 25 novembre, questa Prefettura, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e le Associazioni Inner Wheel e Rotary Club di Isernia, ha promosso un apposito momento di confronto con gli studenti di alcune scuole della provincia, per stimolare il dibattito su un tema di drammatica attualità, quale è quello della violenza alle donne.

L’intento è quello favorire l’incontro dei diversi attori, istituzionali e non, coinvolti nella lotta al fenomeno, con i giovani studenti delle Scuole superiori, le donne e gli uomini di domani, che, nell’occasione potranno presentare lavori, riflessioni ma anche formulare domande per approfondire e conoscere di più il fenomeno.

L’evento si svolgerà giovedì 25 novembre 2021 presso l’Aula Magna dell’ISIS “Cuoco-Manuppella”, a partire dalle ore 09.30, come da allegato programma.

In considerazione della rilevanza dell’evento, gli organi di stampa sono invitati a partecipare.