Eventi:Capracotta accende le luci del Natale. “VIII edizione dell’accensione dell’albero e del presepe in piazza”

Si terrà Sabato 4 Dicembre prossimo alle ore 17:30, nella piazza di Capracotta, l’evento, che giunto all’ottava edizione, apre le festività natalizie nel borgo alto molisano accendendo le luci dell’albero di natale e inaugurando lo scenografico e rinnovato, presepe in piazza.

La serata, organizzata dalla Pro Loco ed il Comune di Capracotta in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria in Cielo Assunta, vedrà la partecipazione dell’ensemble molisana “I Tersicore” con: Ernest Carracillo, Gianni Perilli e Luca Gasbarro i quali animeranno, con la loro musica, l’evento.

Un presepe, quello dell’edizione 2021 dallo stile montano. La scenografia, progettata e realizzata per l’ottavo anno dal giovane scenografo Sebastiano Trotta, è semplice ed essenziale; ripresa dal presepe artistico allestito, per il Natale 2019, dal quartiere di Parè di Conegliano (Tv) nella Sala Nervi in Vaticano e quest’anno esposto ad Assisi, riprende la tipica forma delle stelle di montagna “fondendosi” con la nostra piazza, rendendo così ognuno di noi parte stessa dell’avvenimento.

È tratto dal Benedictus, l’inno profetico e di lode di Zaccaria, ad ispirare il tema del presepe di questo anno: “Verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge”.

Diversi saranno i momenti caratteristici della serata coreografie, musica, Mattia Rodi, giovane attore molisano della compagnia teatrale CAST, leggerà alcuni brani proposti per l’occasione.

Inoltre, la Pro Loco Capracotta collabora con il progetto “Famiglie SMA”; verrà infatti allestito in piazza il mercatino artigianale di beneficenza realizzato grazie all’aiuto degli artigiani, delle donne, e con la collaborazione del Giardino delle Flora Appenninica, il quale ricavato verrà devoluto alla ricerca.

Un evento, che anche quest’anno, con le dovute precauzioni accoglierà i tanti turisti in visita nel paese Alto molisano per il week end dell’Immacolata, facendogli vivere una serata caratteristica e indimenticabile, riscaldata dal calore dei capracottesi e dal falò in piazza.

Sarà ammesso l’ingresso in piazza indossando correttamente la mascherina.