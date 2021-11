Reumatologi ad Agnone: Il Congresso il 2-3 dicembre al Teatro Italo Argentino

Torna ad Agnone un evento medico-scientifico oramai consuetudine e molto atteso nel centro altomolisano. Quest'anno l'evento ritorna a svolgersi in presenza a differenza del 2020 che a causa del lockdown dovuto alla pandemia da Covid 19, si tenne in modalità remoto.

Il ghota della reumatologia italiana si incontra al Teatro Italo Argentino di Agnone per il l' XI edizione delle Giornate reumatologiche il 2 e 3 dicembre. Il direttore scientifico del Congresso è il dott Franco Paoletti, responsabile dell'UO di Medicina e Direttore Reumatologia Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone . Si svolge con patrocinio dal comune di Agnone. E' un congresso importante per la qualità e quantità delle argomentazioni scientifiche, nonchè per l'alta professionalità dei partecipanti provenienti da molte regioni italiane. La manifestazione rappresenta anche una importante occasione di promozione del nostro territorio

IL PROGRAMMA COMPLETO NEL PDF ALLEGATO ALL'ARTICOLO

https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2021/G/Giornate-Reumatologiche-Altomolisane.pdf