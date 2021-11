Meteo: settimana con forte calo della temperatura, tra pioggia, vento e neve

Meteo: settimana che sancirà non solo la fine del mese di novembre ma anche un forte calo della temperatura con il ritorno della neve

Un’ampia circolazione depressionaria si è impadronita del Mediterraneo centrale, alimentata da un getto di correnti artiche. Intorno ad essa ruotano diversi impulsi perturbati che coinvolgono anche l’Italia, dando luogo a locali condizioni di maltempo. Il più attivo di questi sta interessando le regioni meridionali con piogge e temporali soprattutto sul versante tirrenico, un altro agisce su parte del Nordest e un ultimo sta per raggiungere l’estremo Nordovest..

In Molise maltempo sul campobassano e sulla provincia di Isernia. Attesa nevicate oltre i 1.200 metri con quota neve che in serata tenderà a calare verso i 1.000 metri. Attenzione: nella notte tra domenica e lunedì possibili fiocchi di neve fino a quote di alta collina (da confermare).

Prossima settimana con maltempo reiterato e sempre più freddo tra mercoledì e domenica.