Associazione Stampa Molise contro la chiusura delle edizioni della notte dei Tg regionali

E’ inaccettabile che il servizio pubblico tolga spazi informativi ai territori. Al di là delle

ritualità, fuori dalle regole e dal contratto, l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, ha

annunciato, in Commissione di Vigilanza, che la televisione di Stato chiuderà le edizioni della notte

dei Tg regionali, sulla base di un mero dato di ascolti.

Il sindacato dei giornalisti si unirà a quello aziendale Usigrai per evitare un’azione punitiva

per gli utenti, che smembra l’informazione regionale, privandola di una adeguata copertura per gran

parte delle 24 ore.