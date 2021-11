Provinciali Isernia. Greco prende le distanze dalle decisioni di Scarano: Candidato con chi rappresenta il sistema che sta uccidendo il Molise

Voglio prendere le distanze dalla decisione di Vincenzo Scarano di candidarsi nella lista del centrodestra alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Isernia. Lo faccio con la serenità d'animo di chi è convinto che i salti della barricata non facciano bene alla politica, a qualsiasi livello istituzionale e a qualsiasi latitudine. Ma lo faccio anche con la ferma convinzione che i cittadini, mai come in questo momento, chiedano convinzione e coerenza di idee oltre che soluzioni ai propri problemi.



Ho appreso della decisione di Scarano solo ieri in tarda mattinata, praticamente a consuntivo, ovvero dopo la presentazione delle liste, anche se è una decisione che non mi sorprende. Da tempo l'avvocato sembra occupato a riposizionarsi a livello politico piuttosto che concentrato sui problemi della città di Agnone. È un comportamento dal quale mi dissocio visto che l'avvocato siede in Consiglio comunale grazie anche all'appoggio del sottoscritto, ma è soprattutto un comportamento che non fa il bene della comunità.