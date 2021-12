Latte, Cavaliere: "Al via il progetto regionale di filiera"

CAMPOBASSO. "Ho convocato ieri a Campobasso tutti gli attori coinvolti nella filiera del latte in Molise e posso affermare con soddisfazione che sono stati compiuti significativi passi avanti".

È quanto dichiara in una nota l'assessore regionale all'Agricoltura Nicola Cavaliere. Alla riunione erano presenti le organizzazioni agricole, i rappresentanti della grande distribuzione e una nutrita rappresentanza delle medie/grandi imprese casearie presenti in regione.

"Ho ritenuto necessario riunire tutti i protagonisti della filiera - spiega Cavaliere - perché il momento è particolarmente delicato e in gioco c'è la sopravvivenza delle nostre aziende zootecniche. Da sempre cuore pulsante dell'agricoltura locale, ricoprono un ruolo economico e sociale di vitale importanza soprattutto per le aree interne. Oggi le materie prime incidono in maniera determinante sulla continuità lavorativa e occorre dialogare e unire le forze per affrontare la crisi e difendere uniti il territorio. Negli ultimi 20 anni il settore ha avuto un crollo, con numeri drammatici che parlano di chiusure che superano addirittura il 50%".

"L'incontro - prosegue - è quindi servito innanzitutto a fare il punto della situazione e ad avviare un confronto vero e costruttivo. Evidenzio con piacere la disponibilità da parte delle aziende casearie di dare il via con la regione a un percorso di collaborazione e sinergie, che va dalla formazione alla comunicazione, con l'obiettivo di salvare e rafforzare la filiera".

"Rispetto al passato, - chiarisce l'assessore - sottolineo il cambio di approccio culturale ai problemi, che fa superare le vecchie contrapposizioni di un tempo. Si riparte quindi da una visione nuova e ho ritenuto opportuno aprire, proposta condivisa da tutti, un tavolo tecnico permanente per elaborare obiettivi e strategie strutturali (Distretti del cibo, Filiera del latte, Psr...).

"Intanto, - conclude l'assessore - le imprese hanno garantito in modo convinto e inequivocabile che a breve ci sarà una prima risposta e si faranno carico di questa esigenza del settore zootecnico. Ma oltre le emergenze, l'obiettivo comune è costruire un progetto regionale del latte a lungo termine per soluzioni solide e durature a tutela del Molise".