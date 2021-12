Le ACLI Terra del Molise, rinnovano le cariche, riconfermato alla presidenza regionale Nestore MOGAVERO

Nel mese di novembre u.s. le ACLI Terra del Molise, ovvero ACLI Terra di Campobasso, ACLI Terra di Isernia ed ACLI Terra del Molise hanno eletto tramite i rispettivi congressi i nuovi dirigenti. ACLI Terra Campobasso ha eletto suo nuovo Presidente l’imprenditore agricolo Ermenegildo VIZZARRI, affiancato da Libero BARONE in qualità di vicepresidente. ACLI Terra Isernia ha riconfermato Presidente Francesco D’ORSI, affiancato dal vicepresidente Lucio VOLPE. Dopo i rispettivi Congressi provinciali, gli organi delegati hanno promosso il Congresso Regionale che tenutosi nel mese di novembre ha designato i nuovi dirigenti delle ACLI del Molise, è stato riconfermato Presidente Nestore MOGAVERO, imprenditore agricolo ed agronomo, il ruolo di vicepresidente è ricoperto da Deborah INNOSA. ACLI TERRA è un’Associazione Professionale Agricola, opera nel mondo rurale, a sostegno dello Sviluppo delle Persone e dei Territori. La nuova presidenza di Acli Terra Molise, ha voluto evidenziare i temi di maggiore impatto sul territorio molisano che riguardano il mondo agricolo e la tutela dell’ambiente. Il nuovo presidente regionale di Acli Terra Molise, Nestore Mogavero, ha dichiarato che “le nuove sfide che interesseranno il mondo delle produzioni agricole nei prossimi anni, vedranno in Acli Terra Molise un interlocutore attento alla risoluzione di tutte quelle problematiche che gli imp