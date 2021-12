Natale a Agnone: Non c'è il cartellone degli eventi

Stiamo vedendo che in tutta Italia e anche nel nostro molise, la gran parte dei comuni hanno presentato un cartellone degli eventi per le feste natalizie. I cartelloni abbracciano un arco temporale che va dall'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, fino al 6 gennaio che chiude con la festa dell' Epifania. In tutti i cartelloni sono presenti molti eventi all'aperto con sfilate di Babbo Natale, bande musicali, street food, street art, mostre di presepi, giochi per bambini, basta guardare il cartellone della piccola,vicina e attivissima cittadina di Capracotta.

Tutto comunque all'insegna nel rispetto delle norme anticovid e dal 6 dicembre, in attuazione delle disposizioni previste dal recente decreto legge n. 172 del 27 novembre, il prefetto di Isernia,Gabriella Faramondi in una riunione con Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, hanno programmato ulteriori e serrati controlli ad opera delle forze dell'ordine sul possesso del “Green Pass”

Quello che appare strano e' che in paesi molto più piccoli di Agnone si opera nella direzione di promozione del territorio anche attraverso gli eventi, ad Agnone invece, a parte le luminarie che a giorni vedremo accesse per osservare l'effetto che fanno, ad oggi, ne' da parte del comune, ne' della Pro Loco, nè da parte di associazioni o privati, si osserva un minimo di iniziativa tale da animare un periodo di feste e vacanze da scuole e lavoro. Dopo la revoca dell'evento della 'Ndocciata, tutto tace, senza che ci sia un barlume di ripresa e speranza, di vita normale e per rendere meno buio un periodo amato da grandi e piccoli