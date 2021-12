Isernia-Elezioni Provinciali: Esclusa la lista del centro destra per un ritardo nella presentazione di quattro minuti.

Ricorso urgente al Tar per la riammissione della lista del centrodestra delle elezioni provinciali del 18 dicembre. L'esclusione da parte della commissione elettorale è arrivata perché ci sarebbe stato un ritardo di 4 minuti nella presentazione dei nomi dei dieci candidati. In caso di non ammissione del ricorso sarebbe vittoria a tavolino per il centrosinistra che avrebbe la maggioranza dei seggi nonostante il presidente rimarrà Alfredo Ricci, sindaco di Venafro, che non avrebbe altri che se stesso del suo colore politico. La discussione e la decisione del Tar dovrebbero arrivare nelle prossime ore.