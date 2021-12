Vigili del fuoco, festività Santa Barbara. Toma: fieri di loro

Diverse le iniziative in regione in onore di Santa Barbara, Patrona del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. A Campobasso, presso la sede del Comando provinciale di Via Sant'Antonio dei Lazzeri, la cerimonia si è aperta con celebrazione della Santa Messa. A seguire, la relazione del comandante provinciale, Michele Di Tullio, la preghiera del Vigile del fuoco, la consegna delle croci d'anzianità e dei diplomi di lodevole servizio al personale.

"Negli interventi e nelle operazioni che quotidianamente donne e uomini dei dei Vigili del fuoco attuano sul territorio a favore della collettività - ha dichiarato il presidente Toma a margine dell'evento - c'è la cifra importantissima dell'umanizzazione. Fatto molto apprezzato dai cittadini, che va a sommarsi a tutte le altre qualità e competenze che caratterizzano il Corpo".

"Oggi - ha detto ancora - con la consegna degli attestati e delle onorificenze, questi servitori dello Stato ricevono il giusto riconoscimento per il lavoro svolto con impegno, dedizione, alto senso del dovere"

"Il Molise è fiero di loro", ha concluso Toma.